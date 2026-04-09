У ході окремих телефонних розмов Макрон cказав Трампу та Пезешкіану, що перемир’я має поширюватися на Ліван

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що провів окремі розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та президентом США Дональдом Трампом, зазначивши обом, що «їхнє рішення погодитися на перемир’я було найкращим із можливих».



Він також зазначив, що очікує, що перемир’я охоплюватиме всі зони конфлікту, включаючи Ліван, де Ізраїль продовжує наносити удари по об’єктах «Хезболли» – підтримуваної Іраном угруповання, яке Ізраїль і США вважають терористичною організацією.

«Я висловив сподівання, що перемир’я буде повністю дотримуватися кожною зі сторін конфлікту на всіх ділянках протистояння, зокрема в Лівані. Це необхідна умова для того, щоб перемир’я було надійним і тривалим», – написав Макрон у соцмережі X.

«Будь-яка угода має враховувати занепокоєння, пов’язані з іранськими ядерною та балістичною ракетними програмами, а також з регіональною політикою Ірану та його діями, що перешкоджають судноплавству в Ормузькій протоці».

Макрон зазначив, що також провів переговори з лідерами Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Лівану та Іраку.

Тимчасове перемир’я між США та Іраном похитнулося менш ніж через добу після його оголошення, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранських союзників у Лівані, а Тегеран завдав ударів по нафтових об’єктах у кількох країнах Перської затоки, заявивши, що його енергетичні об’єкти стали мішенями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що умовою Тегерана для переговорів із представниками США є припинення операції Армії оборони Ізраїлю проти проіранського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану.