Спікер парламенту Ірану заявив, що Ліван є частиною узгодженого перемир’я зі США

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що частина погодженої зі США домовленості з 10 пунктів про припинення вогню, досягнута раніше цього тижня, включає «Ліван і всю Вісь опору».

У дописі в X від 9 квітня Калібаф перерахував три пункти. «Ліван і вся Вісь опору, як союзники Ірану, є невід’ємною частиною припинення вогню», зазначив він, додавши, що це був перший пункт у пропозиції щодо припинення вогню зі Сполученими Штатами.

Другий пункт, який назвав Калібаф, полягає в тому, що прем’єр-міністр Пакистану Шебахз Шаріф «публічно і чітко наголосив на ліванському питанні; немає місця для заперечення і відступу».

Останній пункт допису застерігає, що порушення припинення вогню «тягнуть за собою чіткі й сильні відповіді».

Розбіжності між Вашингтоном і Тегераном щодо того, чи поширюється тимчасове припинення вогню, узгоджене на початку доби 8 квітня, також на Ліван, впливають на домовленість у той час, як Ізраїль пообіцяв продовжувати атакувати підтримувану Іраном «Хезболлу» «скрізь, де це потрібно».

«Хезболлу», що базується в Лівані, Ізраїль і США вважають терористичною організацією.

США зазначають, що припинення вогню поширюється лише на бойові дії з Іраном і не включає операції Ізраїлю проти «Хезболли» в Лівані. Іран натомість заявляє, що припинення вогню має поширюватися на Ліван.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас 9 квітня також заявила, що угода про припинення вогню між США й Іраном також має поширюватися на Ліван, і що підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» має роззброїтися.

«Дії Ізраїлю ставлять під серйозну загрозу угоду про припинення вогню між США й Іраном. Іранське перемир’я має поширюватися на Ліван», – написала Каллас у дописі в соцмережі X.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Однак тимчасове перемир’я між США та Іраном похитнулося менш ніж через добу після його оголошення, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранських союзників у Лівані, а Тегеран завдав ударів по нафтових об’єктах у кількох країнах Перської затоки, заявивши, що його енергетичні об’єкти стали мішенями.

Очікується, що перший раунд переговорів між США та Іраном щодо угоди про припинення війни відбудеться у п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.