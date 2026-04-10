«Це не та угода, яку ми уклали» – Трамп застеріг Іран щодо Ормузької протоки перед переговорами

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран за його плани стягувати плату з танкерів, які проходять Ормузькою протокою, що вважається вільним водним шляхом, згідно з міжнародним правом.

«Іран дуже погано, а хтось би сказав – ганебно, виконує свої зобов’язання щодо пропуску нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали!» – написав Трамп у Truth Social 9 квітня.

«Є повідомлення, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку – краще б цього не було, а якщо це так, то їм краще припинити це негайно!» – додав він в окремому дописі.

Плановане Тегераном запровадження збору за прохід суден через протоку, ймовірно, стане ключовим пунктом суперечок на переговорах між США й Іраном, які мають розпочатися в Ісламабаді 10 квітня.

Іран погодився розблокувати рух Ормузькою протокою під час двотижневого припинення вогню зі Сполученими Штатами, але також говорив про систему стягнень для фінансування його реконструкції після американсько-ізраїльських авіаударів. Раніше з суден не стягувалася плата за прохід через протоку.

Європейський Союз, Велика Британія, Греція й інші країни засудили план Ірану запровадити плату за прохід протокою. Bloomberg повідомляв, що судноплавні компанії повинні будуть платити до двох мільйонів доларів за судно, причому половина піде Ірану, а половина – Оману.

Під час триденного візиту до Перської затоки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув плани Тегерану. «Наша позиція така: «відкрито» означає відкрито для безпечного судноплавства, – сказав він британському телебаченню. – Це означає безплатне судноплавство і можливість проходу суден».

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас також закликала гарантувати вільний і безпечний прохід через Ормузьку протоку, відповідно до міжнародного права.

Санае Такаїчі, прем’єр-міністерка Японії, яка отримує близько 95 відсотків своїх поставок нафти з Близького Сходу, закликала під час розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном заспокоїти напруженість і забезпечити безпеку суден під час проходу через протоку.

Водночас іранське державне телебачення 9 квітня оприлюднило заяву, яку приписало верховному лідеру Ірану аятолі Моджтабі Хаменеї. У ній йдеться про те, що Іран «обов’язково виведе управління Ормузькою протокою на новий рівень», але подробиці не надаються. «Іран не прагне війни, але й не відмовиться від своїх прав», – процитований Хаменеї, якого не бачили з початку війни на тлі спекуляцій щодо його самопочуття.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер мають прибути до Ісламабаду 10 квітня для переговорів з іранськими чиновниками.

Очікується, що іранську делегацію очолять міністр закордонних справ Аббас Аракчі і впливовий спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф.

Поки що незрозуміло, коли саме розпочнуться офіційні переговори: 10 чи 11 квітня, але Пакистан оголосив два дні місцевих вихідних у столиці перед зустріччю. Влада часто оголошує свята або обмеження для проведення великих дипломатичних заходів із міркувань безпеки.

Незважаючи на свої погрози, 9 квітня Трамп заявив NBC News, що він «дуже оптимістично» налаштований щодо мирної угоди з Іраном і сказав, що Ізраїль «скорочує» удари по Лівану.

У телефонному інтерв’ю Трамп сказав, що лідери Тегерана були «набагато розсудливішими» в приватних розмовах, але додав, що «якщо вони не укладуть угоди, це буде дуже боляче».

Через Ормузьку протоку проходить до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Блокування протоки під час війни США й Ізраїлю проти Ірану призвело до різкого зростання цін на нафту.