Голова ядерної організації Ірану відкинув обмеження на збагачення урану

Голова іранської Організації з атомної енергії відкинув обмеження на збагачення урану в Ірані, заявивши: «Обмеження програми збагачення – це лише марні мрії, які будуть поховані».

У кулуарах церемонії, що відбулася в Тегерані 9 квітня до 40 днів від загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, Мохаммед Есламі наголосив, що «жоден закон чи особа» не можуть зупинити іранську програму збагачення урану.

Ці заяви пролунали на тлі запланованих на 10 квітня переговорів між Іраном і Сполученими Штатами в Ісламабаді, Пакистан.

США раніше заявили, що повне припинення програми збагачення урану в Ірані є однією з ключових умов для будь-якої угоди про припинення війни.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Водночас Трамп заявив, що всі американські кораблі, літаки і військовий персонал залишатимуться на місцях, «доки не буде повністю виконано досягнуту реальну угоду».

Він також сказав, що «збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, співпрацюючи з Іраном, викопають і видалять весь глибоко захований (бомбардувальники B-2) ядерний «пил».

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Після початку бойових дій 28 лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.

Президент США Дональд Трамп, пояснюючи удари по Ірану, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, що не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.