МАГАТЕ: важководний реактор в Ірані після удару зазнав пошкоджень і «більше не працює»

Міжнародне агентство з атомної енергії 29 березня заявило, що іранський реактор на важкій воді в Хондабі, поблизу міста Арак, який, за повідомленнями Тегерану, був атакований 27 березня, зазнав серйозних пошкоджень і «більше не працює».

Ізраїльські військові раніше заявили, що завдали удару по об’єкту, офіційно відомому як дослідницький реактор на важкій воді Хондаб. Це щонайменше друге ураження реактора після авіаудару Ізраїлю під час 12-денної війни в червні 2025 року.

«Уражено: Аракський завод із виробництва важкої води в Центральному Ірані – ключовий майданчик для виробництва плутонію для ядерної зброї. Армія оборони Ізраїлю не дозволить іранському режиму продовжувати просування своєї програми ядерної зброї, яка становить екзистенційну загрозу для Ізраїлю і всього світу», – йшлося в заяві Армії оборони Ізраїлю в соцмережі X 27 березня.

У МАГАТЕ заявили: «На основі незалежного аналізу супутникових знімків і знань про установку, МАГАТЕ підтвердило, що завод із виробництва важкої води в Хондабі... зазнав серйозних пошкоджень і більше не працює. Установка не містить заявленого ядерного матеріалу».

Реактор є частиною розлогого ядерного комплексу в центральному Ірані, до якого входять потужності з виробництва важкої води, що дозволяє Тегерану використовувати природний уран як паливо без необхідності високого рівня збагачення.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.