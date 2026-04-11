Командування США заявляє про запуск розмінування Ормузької протоки

Центральне командування Сполучених Штатів (CENTCOM) почало «створювати умови» для розмінування Ормузької протоки – про це воно заявило 11 квітня.

Заява пролунала після попередніх повідомлень про американські військово-морські судна в протоці. CENTCOM озвучив назви двох кораблів, які, за його твердженням, розмінують цей водний шлях.

Два есмінці з керованими ракетами, USS Frank E. Peterson та USS Michael Murphy, пройшли протокою та працюють у Перській затоці в «рамках ширшої місії, щоб забезпечити очищення протоки від морських мін», раніше розміщених Іраном, стверджує американське комнадування.

«Сьогодні ми розпочали процес створення нового проходу, і ми незабаром поділимося цим безпечним шляхом з морською галуззю, щоб заохотити вільний потік торгівлі», – заявив командувач CENTCOM Бред Купер.





Раніше президент США Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі, що Сполучені Штати «розчищають Ормузьку протоку».

Іранські державні медіа повідомляли, що одне американське судно наблизилося до цього району, але нібито відступило після попередження іранських збройних сил.

Іран замінував протоку після авіаударів США та Ізраїлю 28 лютого, фактично закривши її для міжнародного судноплавства, яке раніше транспортувало близько 20 відсотків світових запасів нафти, а також газ та інші життєво важливі товари.

США вимагають відновлення протоки, яка є міжнародним водним шляхом, у рамках мирних переговорів, що тривають сьогодні в Ісламабаді. Однак Іран вимагає визнання його контролю над протокою та права стягувати плату за її використання.