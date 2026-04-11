Трамп каже про «хвилю» порожніх нафтових танкерів, які прямують до США

Президент Сполучених Штатів у дописі в соцмережі повідомив про «зростання потоку порожніх нафтових танкерів», які прямують до Сполучених Штатів для завантаження сирої нафти.

Він назвав це «чудовою» новиною та зазначив, що спостерігається «хвиля порожніх танкерів», які йдуть до узбережжя Мексиканської затоки США. За його словами, «судна мають забрати нафту для ринків, які відчувають дефіцит через обмеження поставок через Ормузьку протоку».

Трамп також підкреслив, що всі танкери – це великі нафтові судна типу VLCC (Very Large Crude Carrier) місткістю близько 2 мільйонів барелів кожне. Вони вже прямують до американських портів.

На його думку, «така динаміка може свідчити про потенційне зростання експорту нафти зі США та посилення ролі країни на глобальному енергетичному ринку».

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку урядових структур США або незалежних аналітичних агентств наразі немає.

1 квітня Трамп заявив Reuters, що він «абсолютно» розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через брак підтримки альянсом цілей США в Ірані.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph він назвав військовий альянс «паперовим тигром» і сказав, що вихід з НАТО «не підлягає переосмисленню».

Експерти кажуть, що незрозуміло, чи може Трамп в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з трансатлантичного альянсу без схвалення Конгресу.

The Wall Street Journal повідомила, що Трамп розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на його думку, не допомогли американським та ізраїльським силам під час війни в Ірані.

Посилаючись на неназваних чиновників адміністрації, WSJ заявила, що пропозиції передбачатимуть виведення американських військ з країн-членів НАТО, які вважаються не корисними для військових зусиль, та їх базування в країнах, які більше підтримують військову кампанію США.