Пезешкіан звинуватив США у «подвійних стандартах» під час переговорів в Ісламабаді

Президент Ірану Масуд Пезешкіан звинуватив американських переговорників у «подвійних стандартах», заявивши, що це є головною перешкодою для укладення можливої угоди про припинення конфлікту, як йдеться у заяві, опублікованій адміністрацією президента Ірану 12 квітня.



«Під час переговорів в Ісламабаді США продовжували дотримуватися подвійних стандартів, і їхні силово-політичні амбіції стали найбільшими перешкодами», – сказав Пезешкіан під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.



Він додав, що Тегеран, як і раніше, готовий досягти тривалого миру в регіоні: «Угода, безумовно, можлива, але США повинні дотримуватися міжнародно визнаних правил та міжнародного права».



Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні обіцянок щодо відкриття Ормузької протоки та заявив, що віддає наказ своїм збройним силам розпочати блокаду цього ключового водного шляху та перехоплювати кожне судно, яке сплатило мито Тегерану.

Також Трамп в ефірі Fox news припустив, що Іран повернеться за стіл переговорів і «(вони)дадуть нам усе, що ми хочемо».

«Вони не покинули стіл переговорів. Я передбачаю, що вони повернуться і дадуть нам усе, що ми хочемо, – і я сказав своїм людям, що хочу все. Я не хочу 90%, я не хочу 95%. Я сказав їм, що хочу все. У них немає карток», – сказав він.



Іранська Корпус вартових ісламської революції (КВІР) відповів, заявивши, що повністю контролює протоку. Він також попередив, що вороги Тегерана опиняться в «смертельному вихорі» у разі будь-якої прорахунку.

Переговори між представниками США та Ірану, що відбулися 11 квітня в Ісламабаді, завершилися провалом, оскільки сторонам не вдалося дійти згоди з кількох ключових питань. Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Невідомо, як провал переговорів вплине на перемир’я, про яке Трамп оголосив минулого тижня.

Іран фактично зупинив весь судноплавний рух через Ормузьку протоку, що спричинило стрімке зростання світових цін на енергоносії. Тегеран заявив, що почне стягувати мито з суден, які прагнуть пройти через цю водну артерію.