Затримане США іранське судно, ймовірно, перевозило вантаж подвійного призначення – ЗМІ

Контейнеровоз Touska під іранським прапором, затриманий американськими силами 19 квітня, ймовірно, перевозив вантаж, який Вашингтон вважає товарами подвійного призначення, тобто такими, що можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, повідомили агентству Reuters 20 квітня джерела у сфері морської безпеки.

Судно, що належить компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), яка перебуває під санкціями, затримали біля іранського порту Чабахар в Оманській затоці.

Центральне командування США заявило, що екіпаж не виконав неодноразові попередження протягом шести годин, і що судно порушувало морську блокаду США.

Джерела Reuters повідомили, що, за попередніми оцінками, судно перевозило вантаж подвійного призначення після рейсу з Азії. Вони не уточнили, про які саме товари йдеться. Одне з джерел зазначило, що судно раніше вже перевозило подібні товари.

19 квітня президент Дональд Трамп заявив, що військові Сполучених Штатів перехопили іранське вантажне судно Touska в Оманській затоці.

За його словами, судно намагалося прорватися через морську блокаду, встановлену США.

Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Термін дії перемир’я, яке розпочалося 8 квітня, закінчується 22 квітня.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.