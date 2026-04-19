Трамп: США перехопили вантажне судно Ірану в Оманській затоці

Військові Сполучених Штатів перехопили іранське вантажне судно в Оманській затоці, повідомив у соцмережі президент Дональд Трамп.

За його словами, судно під прапором Ірану під назвою TOUSKA намагалося прорватися через морську блокаду, встановлену США. Його перехопив ракетний есмінець ВМС США USS Spruance.

Американські військові, як стверджує Трамп, «попередили екіпаж про необхідність зупинитися, однак ті відмовилися виконати вимоги». У результаті корабель ВМС США відкрив вогонь і вивів з ладу судно, пошкодивши машинне відділення.

Після цього, за словами президента, морські піхотинці США взяли судно під контроль. Він також зазначив, що TOUSKA перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню незаконну діяльність.

Наразі американська сторона перевіряє вантаж судна.

Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Термін дії перемир’я, яке розпочалося 8 квітня, закінчується 22 квітня.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.

Влада Ірану повідомлення Трампа наразі публічно не коментувала.