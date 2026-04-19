Трамп заявляє, що Іран «повністю порушив» перемир’я. Тегеран відреагував

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «повністю порушив» чинне перемир’я, відкривши вогонь у Ормузькій протоці, і зазначив, що атаки були спрямовані на французьке судно та британський вантажний корабель.

У дописі в Truth Social від 19 квітня Трамп також зазначив, що представники США вирушають до Ісламабаду для проведення переговорів, які мають розпочатися 20 квітня.

Трамп також заявив, що погроза Ірану закрити протоку є зайвою, оскільки морська блокада іранських портів з боку США «вже закрила її».

Він закликав Тегеран прийняти те, що він назвав «дуже справедливою та розумною угодою», попередивши, що в іншому разі США завдадуть удару по іранській інфраструктурі, зокрема по електростанціях та мостах.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що військово-морська блокада іранських портів США є порушенням угоди про припинення вогню, а також «незаконним і злочинним» актом.

«Так звана «блокада» портів або узбережжя Ірану Сполученими Штатами є не лише порушенням угоди про припинення вогню, але й незаконною та злочинною», – заявив речник МЗС країни Есмаїл Бакай у соцмережі X.

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Термін дії перемир’я, яке розпочалося 8 квітня, закінчується 22 квітня.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.