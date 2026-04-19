Трамп заявляє, що Іран «повністю порушив» перемир’я. Тегеран відреагував

Водночас Трамп повідомив, що представники США вирушають до Ісламабаду для проведення переговорів, які мають розпочатися 20 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «повністю порушив» чинне перемир’я, відкривши вогонь у Ормузькій протоці, і зазначив, що атаки були спрямовані на французьке судно та британський вантажний корабель.

У дописі в Truth Social від 19 квітня Трамп також зазначив, що представники США вирушають до Ісламабаду для проведення переговорів, які мають розпочатися 20 квітня.

Трамп також заявив, що погроза Ірану закрити протоку є зайвою, оскільки морська блокада іранських портів з боку США «вже закрила її».

Читайте також: КВІР заявив, що будь-яке судно, що наближається до Ормузької протоки, «буде мішенню»

Він закликав Тегеран прийняти те, що він назвав «дуже справедливою та розумною угодою», попередивши, що в іншому разі США завдадуть удару по іранській інфраструктурі, зокрема по електростанціях та мостах.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що військово-морська блокада іранських портів США є порушенням угоди про припинення вогню, а також «незаконним і злочинним» актом.

«Так звана «блокада» портів або узбережжя Ірану Сполученими Штатами є не лише порушенням угоди про припинення вогню, але й незаконною та злочинною», – заявив речник МЗС країни Есмаїл Бакай у соцмережі X.

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Термін дії перемир’я, яке розпочалося 8 квітня, закінчується 22 квітня.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.

