Головний переговірник Ірану заявив про «прогрес» і «великі розбіжності» у переговорах з США

Впливовий спікер парламенту Ірану та головний переговірник заявив, що «ми досягли прогресу» в переговорах з Вашингтоном, але що «між нами все ще є великі розбіжності».



У телевізійному зверненні рано вранці 19 квітня Мохаммад Бакер Калібаф сказав: «Є деякі питання, на яких ми наполягаємо... У них також є червоні лінії. Але може йтися про лише одне або два питання».



Багато спостерігачів вважають Калібафа силою, що стоїть за режимом у Тегерані. Він часто висловлював жорсткі коментарі та звинувачував президента США Дональда Трампа у брехні, навіть коли говорить про прогрес у переговорах.



Калібаф очолював іранську делегацію на особистих зустрічах з американськими чиновниками, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, минулого тижня в Ісламабаді. У своєму телевізійному зверненні він не назвав дату наступного раунду переговорів.

18 квітня Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що Тегеран розглядає «нові пропозиції» від Сполучених Штатів, надані через командувача пакистанської армії Асіма Муніра. Однак рада наголосила, що переговорна команда Ірану «не піде навіть на найменший компроміс, відступ чи поблажливість» і захищатиме національні інтереси «всіма своїми силами».

Раніше, 18 квітня, президент США Дональд Трамп заявив про деякі «гарні новини» щодо Ірану та вважає, що зусилля щодо завершення мирної угоди з Тегераном просуваються добре.



Водночас він попередив, що якщо до 22 квітня – офіційного закінчення двотижневого припинення вогню – не буде досягнуто угоди, йому, можливо, «доведеться знову почати завдавати ударів».

Рада безпеки також зауважила, що Тегеран вважає військово-морську блокаду США іранських портів «порушенням угоди про припинення вогню» та відмовляється знову відкрити Ормузьку протоку.



У заяві йдеться, що Іран «рішуче налаштований підтримувати нагляд і контроль над транзитом через Ормузьку протоку до остаточного завершення війни та досягнення міцного миру в регіоні».



Кілька годин раніше Корпус вартових Ісламської революції також заявив, що через продовження блокади США ситуація в протоці «повернулася до попереднього стану».