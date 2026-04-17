Іран: близькі до Корпусу вартових Ісламської революції ЗМІ критикують заяву щодо Ормузької протоки

ЗМІ, близькі до іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), розкритикували «мовчання» іранських чиновників щодо угоди зі Сполученими Штатами про відкриття Ормузької протоки.

Через годину після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі оголосив про відкриття протоки, через яку до початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого проходила п’ята частина світових поставок нафти і зрідженого природного газу, інформаційні агентства Fars і Tasnim опублікували кілька статей, в яких непрямо критикували цей крок.

У статті під назвою «Шановні посадовці! Принаймні поясніть свою нездатність пояснити» Fars зажадав, щоб іранські посадовці виправдали своє «мовчання» щодо останніх подій, написавши: «Іранське суспільство занурилося у стан розгубленості».

«Якщо в інтересах країни не розкривати подробиці останніх переговорів або подій, чому ж ці інтереси і причини уникнення прозорості не пояснюють народу?» – йдеться в іншій статті, опублікованій агентством Fars.

Агентство Tasnim також розкритикувало Аракчі, назвавши його допис у X – де було опубліковане повідомлення про протоку – «поганим, неповним і абсолютно невдалим з точки зору поширення інформації».

Повідомлення «було опубліковане без необхідних і достатніх пояснень, що створило неясності щодо умов проходження, а також деталей і механізмів проходження, і викликало багато критики», йдеться в статті.

Tasnim закликало Міністерство закордонних справ «переглянути» своє рішення.

В іншій реакції Нізам Мусаві, медійна фігура, наближена до КВІР, і колишній головний редактор газети «Джаван», що належить КВІР, опублікував повідомлення в X, в якому зазначив: «Довіра народу до переговорників не означає, що ми ігноруємо громадську думку».

Звертаючись до іранських чиновників, він написав: «Панове! Скажіть щось!»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 17 квітня, що Ормузька протока буде «повністю відкритою» протягом усього терміну дії угоди про припинення вогню, підписаної між Ліваном та Ізраїлем.

«Відповідно до перемир’я в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду перемир’я за скоординованим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та морських перевезень Ісламської Республіки Іран», – написав він у мережі Х.

Це рішення у своїй соцмережі Truth привітав президент США Дональд Трамп, який знову заявив, що Вашингтон і Тегеран можуть досягти угоди про припинення війни найближчим часом.

«Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. Вона більше не буде використовуватися як зброя проти світу!» – написав Трамп у наступному пості.

У ще одному повідомленні в Truth Social Трамп заявив, що блокада США іранських портів «залишатиметься в повній силі... доки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%». Сполучені Штати запровадили блокаду, спрямовану на запобігання входу суден в іранські порти або виходу з них, 13 квітня.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.