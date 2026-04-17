Ціна нафти різко впала після заяви Ірану про повне відкриття Ормузької протоки

Котирування нафти різко впали вдень 17 квітня після оголошення влади Ірану про повне відкриття Ормузької протоки. Ще близько 14-ї години за Києвом ціна еталонного сорту Brent перебувала поблизу позначки 96 доларів за барель, станом на 16:30 вона опустилася до менш як 89 доларів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 17 квітня, що Ормузька протока буде «повністю відкритою» протягом усього терміну дії угоди про припинення вогню, підписаної між Ліваном та Ізраїлем.

«Відповідно до перемир’я в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду перемир’я за скоординованим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та морських перевезень Ісламської Республіки Іран», – написав він у мережі Х.

Це рішення у своїй соцмережі Truth уже привітав президент США Дональд Трамп.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.