У ЄС готуються до дефіциту авіапального через Ормузьку протоку – Єврокомісія

У Європейському Союзі наразі немає дефіциту авіаційного пального, однак це об’єднання готується до можливих перебоїв у постачанні на тлі ситуації в Ормузькій протоці. Про це заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайза Ітконен під час брифінгу 17 квітня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За її словами, на сьогодні ринок справляється з напруженням без перебоїв.

«Учора відбулося засідання Групи координації з нафти, яка дійшла висновку, що наразі в Європейському Союзі дефіциту пального немає. Водночас ми готуємося до можливих перебоїв у постачанні авіаційного пального, що залишається предметом занепокоєння», – зазначила вона.

Речниця Єврокомісії пояснила, що близько 70% потреб ЄС у паливі покриваються власною переробкою, решта залежить від імпорту. Саме тому подальша ескалація навколо Ормузької протоки може створити ризики для постачання.

Ітконен наголосила, що навіть песимістичні оцінки – зокрема заяви глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля про закінчення запасів авіапального за 6 тижнів – не означають повного вичерпання пального.

«Йшлося про Європу, що не є тотожним Європейському Союзу, однак, безумовно, ми повністю поінформовані та отримуємо дані в реальному часі від галузі щодо ситуації. Але навіть ці оцінки щодо того, наскільки вистачить запасів, не означають, що ми повністю вичерпаємо авіапальне. Воно є частиною глобального ринку з безперервним постачанням, яке забезпечується постійним виробництвом, імпортом і запасами. Тож у Європі також є значні резервні потужності», – пояснила вона.

У ЄС діє законодавство, яке зобов’язує країни-члени зберігати стратегічні резерви на 90 днів. Водночас нинішня ситуація, за словами представниці комісії, стосується передусім комерційних запасів, а не стратегічних.

Попри відсутність системної кризи, ринок уже демонструє ознаки напруження. На тлі різкого зростання цін і ризиків постачання авіакомпанії по всьому світу змушені скорочувати діяльність.Зокрема, Lufthansa, як пише Independent, вже зупинила десятки літаків через подорожчання пального, а перевізники в Нігерії, де ціни на пальне в країні зросли на 270%, попередили про можливе повне припинення польотів.