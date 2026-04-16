Мерц: Німеччина готова допомогти з безпекою Ормузької протоки після мирної угоди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова зробити внесок у безпеку морських шляхів у регіоні навколо Ормузької протоки, але лише за чітких правових і політичних умов, включаючи офіційний міжнародний мандат – бажано від Організації Об’єднаних Націй – і схвалення німецького Бундестагу.

Як вказав канцлер 16 квітня, такі умови «ще далекі від виконання», тому будь-яка потенційна місія на цьому етапі залишається гіпотетичною.

У Парижі очікуються обговорення за участю європейських партнерів, де можуть бути розглянуті можливі рамки співпраці у сфері морської безпеки. Німецькі чиновники також зазначили, що будь-які багатонаціональні зусилля теоретично можуть включати координацію з американськими силами, хоча жодного оперативного плану ще не підтверджено.

Джерело в уряді заявило, що Німеччина потенційно може надати військово-морські можливості, такі як судна для протимінної боротьби або засоби морського спостереження. Доступ Німеччини до об’єктів логістичної підтримки в регіоні, включаючи східноафриканську країну Джибуті, також обговорюється в контексті ширших морських операцій НАТО і ЄС.

Мерц не підтвердив конкретний військовий внесок, коли його запитали про повідомлення ЗМІ, які свідчать про те, що Німеччина може надати експертизу в розмінуванні й засоби спостереження. Міністерство оборони Німеччини також публічно не підтвердило таких планів.

Мерц наголосив, що будь-яке розгортання сил вимагатиме, як мінімум, стабілізації безпекової ситуації й укладення угоди про припинення вогню, перш ніж розглядати питання про оперативну участь.

Ормузька протока – один із найважливіших у світі маршрутів доставки енергоносіїв – залишається дуже вразливою через постійну регіональну напруженість. До нинішньої кризи, пов’язаної з війною Ізраїлю і США проти Ірану, приблизно п’ята частина світових поставок нафти і зрідженого природного газу проходила цим водним шляхом.