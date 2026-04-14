Міжнародне енергетичне агентство: війна в Ірані спричиняє найгіршу нафтову кризу в історії

Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що світовий попит на нафту скоротиться більше, ніж будь-коли з часів пандемії COVID-19, на тлі «найбільш серйозного шоку з боку пропозиції в історії», спричиненого війною в Ірані.

Щомісячний звіт МЕА про стан нафтового ринку був опублікований 14 квітня – у перший повний день блокади Ірану американськими військово-морськими силами, яку агентство назвало останнім розвитком «ситуації, що швидко змінюється».

Блокада була розпочата після того, як мирні переговори між США та Іраном в Ісламабаді 11–12 квітня не привели до угоди, хоча перемир’я, що почалося 8 квітня, все ще триває.

«Залишається незрозумілим, чи переросте перемир’я у тривалий мир та відновлення регулярних морських перевезень через Ормузьку протоку. У той час як країни-імпортери нафти намагаються знайти альтернативні джерела постачання з дедалі меншого резерву, фізичні ціни на сиру нафту злетіли до рекордних рівнів», – зазначило МЕА.

У звіті зазначається, що як споживачі, так і нафтопереробні підприємства використовують запаси нафти, щоб пом’якшити безпосередні наслідки перебоїв у постачанні. У березні глобальні запаси нафти, за офіційними даними, скоротилися на 85 млн барелів.

Найбільше скорочення відбулося за рахунок нафти на морських суднах після майже повного припинення судноплавства з країн-виробників Перської затоки, які залежать від проходу через протоку. Як заявляє МЕА, запаси сирої нафти в країнах-імпортерах Азії скоротилися на 31 млн барелів, і в квітні очікується їх подальше скорочення.

Ормузька протока, яка до війни на Близькому Сході була одним із головних маршрутів експорту нафти, перекрита Іраном з кінця лютого. Проходити ним дозволено лише суднам «дружніх» Тегерану країн, а Корпус вартових ісламської революції стягує плату за прохід.

Після переговорів США та Ірану в Ісламабаді 11–12 квітня, які закінчилися безрезультатно, американський президент Дональд Трамп оголосив, що американські військові сили «почнуть блокувати всі без винятку судна, які намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї».

Пізніше Центральне командування США пояснило, що блокуватимуть судна, які прямують до іранських портів. Однак обмежувати рух суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн і назад, США не будуть, заявили в командуванні.



