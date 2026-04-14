Незважаючи на блокаду США, судна, пов’язані з Іраном, нібито пройшли через Ормузьку протоку

14 квітня – у перший день дії військово-морської блокади США, спрямованої проти суден, що «заходять у іранські порти та прибережні райони або виходять з них» – судна, пов’язані з Іраном, пройшли через Ормузьку протоку.

За даними служб стеження за суднами, щонайменше чотири судна, два з них нещодавно зайшли в іранські порти, пройшли або проходять через водний шлях шириною 30 кілометрів через кілька годин після того, як блокада набула чинності напередодні.

Не було повідомлень про те, що Вашингтон вжив прямих заходів проти цих суден для забезпечення дотримання блокади.

Ці рейси стали першим випробуванням блокади, запровадженої після провалу мирних переговорів між США та Іраном в Ісламабаді 11-12 квітня. Згідно з повідомленнями ЗМІ від 14 квітня, Пакистан намагається організувати новий раунд переговорів наприкінці цього тижня.

Ормузька протока, яка до війни на Близькому Сході була одним із головних маршрутів експорту нафти, перекрита Іраном з кінця лютого. Проходити ним дозволено лише суднам «дружніх» Тегерану країн, а Корпус вартових ісламської революції стягує плату за прохід.

Після переговорів США та Ірану в Ісламабаді 11–12 квітня, які закінчилися безрезультатно, американський президент Дональд Трамп оголосив, що американські військові сили «почнуть блокувати всі без винятку судна, які намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї».

Пізніше Центральне командування США пояснило, що блокуватимуть судна, які прямують до іранських портів. Однак обмежувати рух суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн і назад, США не будуть, заявили в командуванні.