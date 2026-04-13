Трамп погрожує знищувати іранські кораблі, що порушують блокаду

Президент США Дональд Трамп погрожує знищенням іранських кораблів, які виходитимуть у Перську затоку.

«Іранський військово-морський флот лежить на дні моря, повністю знищений – 158 кораблів. Ми не вразили їхні нечисленні, як вони їх називають, «швидкохідні ударні кораблі», тому що не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо якийсь із цих кораблів наблизиться до нашої блокади, він буде негайно знищений з використанням тієї ж системи знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі», – написав він у Truth Social.

Центральне командування США раніше заявило, що 13 квітня о 10:00 за північноамериканським східним часом (17:00 за київським) розпочне блокаду морського трафіку до іранських портів. За повідомленням, обмеження стосуватимуться всіх суден незалежно від країни, якщо вони прямують до іранських портів або залишають їх у Перській та Оманській затоках. Прохід через Ормузьку протоку до портів інших країн не планується обмежувати.

Американський високопосадовець розповів The Wall Street Journal, що для забезпечення блокади використовуються 15 військових кораблів США. Він додав, що кілька європейських країн готова брати участь у гарантуванні безпеки судноплавства, але відмовляються приєднатися до блокади.

Рішення ухвалене після провалу переговорів США та Ірану в Ісламабаді 11 квітня. Сторони не домовилися щодо ключового питання – ядерної програми Тегерана.

Корпус вартових ісламської революції (КСІР) попередив, що наближення військових суден до протоки розглядатиметься як порушення режиму припинення вогню і жорстко припинятиметься. Представник іранських збройних сил назвав дії США з обмеження руху суден «актом піратства» і пригрозив, що в разі загрози портам Ірану порти в Перській та Оманській затоках не будуть у безпеці.

За даними The Wall Street Journal, у Білому домі обговорюють наступні кроки – від відновлення обмежених ударів по Ірану до масштабнішої операції, але останній варіант вважається менш імовірним. Джерела видання наголосили, що адміністрація Трампа також розглядає варіант короткострокової блокади з передачею частини відповідальності за безпеку судноплавства союзникам.

При цьому союзники по НАТО, включно з Великою Британією та Францією, зазначає Reuters, заявили, що не братимуть участі в блокаді, наголосивши на необхідності відновлення руху водним шляхом, через який проходить близько 20% світового обсягу нафти.