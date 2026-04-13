Британія та Франція скликають саміт щодо захисту судноплавства в Ормузькій протоці

Велика Британія та Франція планують конференцію щодо відкриття руху Ормузькою протокою – про це повідомили лідери обох країн 13 квітня.

За словами голови британського уряду Кіра Стармера, закриття протоки завдає глибокої шкоди, адже рух світового судноплавства є «життєво важливим» для зменшення тиску на вартість життя.

Раніше, нагадав Стармер, Британія скликала понад 40 країн з метою відновлення свободи судноплавства.

«Цього тижня Велика Британія та Франція спільно проведуть саміт, щоб просунути роботу над скоординованим, незалежним, багатонаціональним планом захисту міжнародного судноплавства, коли конфлікт завершиться», – заявив він.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав «докласти всіх зусиль» для швидкого досягнення міцного та тривалого врегулювання конфлікту на Близькому Сході шляхом дипломатії.

«Для досягнення цього всі суттєві питання повинні бути вирішені за допомогою довгострокових рішень, незалежно від того, чи стосуються вони ядерної та балістичної діяльності Ірану, чи його дестабілізуючих дій у регіоні», – вважає він.

Водночас Макрон вказав на важливість відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та «повернення Лівану на шлях миру з повною повагою до його суверенітету та територіальної цілісності».

«Франція готова зіграти свою повну роль, як вона послідовно робила з самого першого дня конфлікту. Щодо Ормузької протоки, ми організуємо разом зі Сполученим Королівством найближчими днями конференцію з країнами, готовими разом з нами взяти участь у мирній багатонаціональній місії, спрямованій на відновлення свободи судноплавства в протоці», – додав він.





Президент Франції зазначив, що йдеться про суто оборонну місію, яка буде розгорнута, щойно дозволить ситуація.

Раніше Центральне командування США заявило, що розпочне блокаду морського трафіку до іранських портів. Рішення ухвалили після провалу переговорів США та Ірану в Ісламабаді 11 квітня. Сторони не домовилися щодо ключового питання – ядерної програми Тегерана.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. У відповідь Іран заблокував судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових морських поставок нафти та понад 30% зрідженого природного газу. Це призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та різкого зростання цін на енергоносії.



