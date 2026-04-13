Axios: посередники сподіваються переконати США та Іран продовжити діалог

Представники країн-посередників – Пакистану, Єгипту і Туреччини – продовжують сподіватися, що провал переговорів між Іраном і США в Ісламабаді не означає неминучого поновлення бойових дій на Близькому Сході і мають намір продовжувати переконувати Вашингтон і Тегеран подолати розбіжності й досягти угоди про припинення війни. Про це пише видання Axios із посиланням на джерела в країнах регіону та адміністрації США.

21 квітня спливає термін двотижневого перемир’я, про який сторони домовилися перед зустріччю в Пакистані 11 квітня. Посередники сподіваються організувати новий раунд переговорів до цієї дати. «Всі сторони, як і раніше, вважають, що угода можлива», – стверджує Axios.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що сторони були «за кілька дюймів» від укладення угоди, але вона зірвалася через позицію США. Натомість представники США заявляють про відсутність гнучкості у позиції Ірану.

За словами американського чиновника, переговори, в яких взяв участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, були жорсткими, але відбувалися в дружньому тоні. «Двері ще не зачинені. Обидві сторони торгуються», – сказало одне з джерел видання. Американський чиновник наголосив, що США запропонували компроміс, і Іран має зрозуміти, що це найкраща пропозиція, на яку він може сподіватися. Іранський посол у Пакистані Реза Амірі Могадам написав у мережі X, що переговори в Ісламабаді не провалилися, а заклали основу для дипломатичного процесу.

Джерела вважають частиною «торгу» і рішення США оголосити блокаду іранських портів з 13 квітня. За даними The Wall Street Journal, у Білому домі обговорюють наступні кроки – від відновлення обмежених ударів по Ірану до масштабнішої військової операції, але останній варіант вважається менш імовірним через ризик затяжного конфлікту.