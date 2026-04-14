Саудівська Аравія вимагає від США повернутися до переговорів із Іраном – WSJ

Саудівська Аравія тисне на США, вимагаючи відмовитися від блокади іранських портів і повернутися до переговорів із Тегераном, пише 14 квітня The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників газети, в Ер-Ріяді побоюються, що морська блокада США може підштовхнути Іран до ескалації та закриття Баб-ель-Мандебської протоки – ще одного ключового маршруту експорту нафти. Ця протока сполучає Червоне море з Аденською затокою Аравійського моря в Індійському океані.

The Wall Street Journal зазначає, що Саудівська Аравія нещодавно спромоглася відновити експорт нафти до довоєнного рівня, попри блокування Ормузької протоки, переправляючи сиру нафту через пустелю в Червоне море.

Одну з протяжних берегових ділянок поблизу Баб-ель-Мандебської протоки контролюють єменські хусити – союзники Ірану, які можуть перекрити цей маршрут.

За даними джерел The Wall Street Journal у саудівському енергетичному секторі, Ер-Ріяд отримав від хуситів запевнення, що судна королівства не будуть атаковані. Однак Саудівська Аравія повідомила США, що ситуація залишається нестабільною, і хусити можуть активніше втрутитися в конфлікт, якщо Іран посилить тиск. За словами арабських чиновників, хусити також можуть почати стягувати плату за прохід через протоку.

Джерела Reuters стверджують, що делегації США та Ірану можуть повернутися до Ісламабада для нового раунду переговорів вже наприкінці цього тижня.

Ормузька протока, яка до війни на Близькому Сході була одним із головних маршрутів експорту нафти, перекрита Іраном з кінця лютого. Проходити ним дозволено лише суднам «дружніх» Тегерану країн, а Корпус вартових ісламської революції стягує плату за прохід.

Після переговорів США та Ірану в Ісламабаді 11–12 квітня, які закінчилися безрезультатно, американський президент Дональд Трамп оголосив, що американські військові сили «почнуть блокувати всі без винятку судна, які намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї». Пізніше Центральне командування США пояснило, що блокуватимуть судна, які прямують до іранських портів. Однак обмежувати рух суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн і назад, США не будуть, заявили в командуванні.