Тривалість заборони на збагачення урану стала головною перешкодою в переговорах між США та Іраном – ЗМІ

Тривалість заборони на збагачення урану стала головною перешкодою для досягнення угоди під час мирних переговорів між США та Іраном, що відбулися в Ісламабаді. Про це повідомляють видання Wall Street Journal та New York Times.

Видання, посилаючись на американських чиновників, близьких до переговорів, повідомили, що Вашингтон прагнув домогтися 20-річного мораторію на збагачення в обмін на скасування санкцій США проти Тегерана.

Газета NYT додала, що іранська переговорна команда запропонувала у відповідь п’ятирічний термін.

Ні американські, ні іранські чиновники не підтвердили ці повідомлення і не прокоментували їх.

Читайте також – Axios: посередники сподіваються переконати США та Іран продовжити діалог

13 квітня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що віцепрезидент Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію в Ісламабаді, повідомив йому, що вивезення всього іранського урану, збагаченого до рівня 60 відсотків, є «ключовим питанням» для Трампа.

Нетаньягу додав, що Трамп також хоче гарантувати, «що в найближчі роки – навіть десятиліття – не відбуватиметься подальшого збагачення урану в Ірані».

Переговори між представниками США та Ірану, що відбулися 11 квітня в Ісламабаді, завершилися провалом, оскільки сторонам не вдалося дійти згоди з кількох ключових питань. Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.