Генсек ООН закликав до продовження дипломатичних зусиль для вирішення війни в Ірані

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав до продовження дипломатичних зусиль для вирішення конфлікту на Близькому Сході, наголосивши, що єдиним життєздатним шляхом вперед є переговорне рішення.

У дописі у соцмережі X від 14 квітня Гутерріш заявив, що «після тижнів руйнувань і страждань очевидно, що військового вирішення нинішнього конфлікту на Близькому Сході немає», і закликав усі сторони до діалогу.

Він також наголосив, що «свобода судноплавства має поважатися», підкресливши важливість підтримки міжнародного права на ключових водних шляхах, таких як Ормузька протока.





Переговори між представниками США та Ірану, що відбулися 11 квітня в Ісламабаді, завершилися провалом, оскільки сторонам не вдалося дійти згоди з кількох ключових питань. Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.