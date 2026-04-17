США пропонують Ірану розблокувати частину активів в обмін на збагачений уран – Axios

Вашингтон і Тегеран обговорюють план припинення війни, який передбачає, що США розблокують заморожені активи Ірану на суму 20 мільярдів доларів в обмін на іранський збагачений уран, пише 17 квітня видання Axios із посиланням на джерела.

Торг щодо обміну урану на заморожені активи триває вже деякий час, але тепер позиції сторін наблизилися, випливає зі статті. Раніше США були готові розморозити активи лише на шість мільярдів доларів, щоб Іран міг купувати продовольство, ліки та інші гуманітарні товари. Іран вимагав 27 мільярдів доларів.

За словами одного з джерел видання, суму 20 мільярдів доларів запропонували США. Інший співрозмовник заявив, що ідея обміну активів на уран – лише «один із багатьох варіантів, що обговорюються» для завершення війни.

Раніше Вашингтон також вимагав, щоб Тегеран передав весь свій ядерний матеріал Сполученим Штатам, але іранська сторона погодилася лише знизити відсоток збагачення урану на території країни.

Компромісна угода, яка розглядається зараз, передбачає, що частину високозбагаченого урану буде відправлено до третьої країни, а частина зазнає зниження відсотка збагачення в Ірані під міжнародним контролем.

План також включає пункт про добровільний мораторій на збагачення урану в Ірані. Згідно з ним Ірану на встановлений термін дозволять продовжувати ядерну дослідницьку програму та напрацювання медичних ізотопів, але тільки в наземних об’єктах.

Вашингтон вимагав 20-річного мораторію, Тегеран наполягав на п’ятирічному. По цьому пункту посередники все ще намагаються скоротити розрив між позиціями сторін.

У плані також згадана Ормузька протока, але в якому контексті, Axios не уточнює. За словами джерел видання, щодо цього питання все ще зберігаються серйозні розбіжності. Крім того, незрозуміло, чи йдеться в документі про балістичні ракети Ірану та про підтримку Тегераном регіональних проіранських угруповань.

Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня говорив, що американські та іранські перемовники, найімовірніше, зустрінуться 18–19 квітня для другого раунду переговорів про завершення війни. За даними Axios, зустріч відбудеться в Ісламабаді 19 квітня.

Перший раунд переговорів між представниками Вашингтона та Тегерана відбувся 11–12 квітня та завершився без оголошення про будь-які домовленості.