Трамп: угода між США й Іраном «дуже близька», наступна зустріч може відбутися на вихідних

Президент США Дональд Трамп заявив, що «виглядає дуже добре», що Сполучені Штати й Іран досягнуть угоди про припинення війни, і що представники США й Ірану можуть зустрітися цими вихідними.

«Я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди з Іраном», – сказав Трамп журналістам біля Білого дому 16 квітня.

За словами президента США, він не впевнений, що двотижневе припинення вогню, яке закінчується 22 квітня, потрібно буде продовжити, і що «якщо угоди не буде… бойові дії відновляться». Термінів він не уточнив.

Трамп також повторив свою заяву про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, яке починається 16 квітня, і сказав, що це стосується «Хезболли».

«Хезболла» – це і бойова група, і політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають її терористичною організацією, тоді як Європейський Союз вніс до чорного списку лише її збройне крило.

Трамп заявив, що сподівається незабаром прийняти в Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і президента Лівану Жозефа Ауна.

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, що розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

16 квітня високопоставлений іранський чиновник заявив агентству Reuters, що Іран і США досягли обмеженого прогресу на шляху до можливої угоди за посередництва Пакистану, проте залишаються серйозні розбіжності.

Він додав, що «доля високозбагаченого урану Ірану та тривалість ядерних обмежень Ірану є одними з найбільш суперечливих питань, для яких ще не знайдено рішення».

Міністерство закордонних справ Пакистану повідомило, що дата другого раунду переговорів ще не визначена.

14 квітня президент Трамп припускав, що новий раунд переговорів з Іраном може поновитися за день-два.