Іран заявляє про певний прогрес у переговорах зі США, але розбіжності залишаються

Іран і США досягли обмеженого прогресу на шляху до можливої угоди за посередництва Пакистану, проте залишаються серйозні розбіжності, заявив 16 квітня високопоставлений іранський чиновник.

«Візит начальника пакистанської армії (Асіма Муніра) до Тегерана був ефективним у зменшенні розбіжностей у деяких сферах, але фундаментальні розбіжності у ядерній сфері все ще залишаються... З’явилося більше надії на продовження перемир’я та проведення другого раунду переговорів», – заявив чиновник, як повідомляє Reuters.

Він додав, що «доля високозбагаченого урану Ірану та тривалість ядерних обмежень Ірану є одними з найбільш суперечливих питань, для яких ще не знайдено рішення».

Мунір відвідав Тегеран 15 квітня після того, як на минулих вихідних Пакистан провів перші мирні переговори, які не привели до постійного врегулювання війни, що розпочалася з американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію припустив можливість проведення подальших зустрічей, посилаючись на «значний прогрес» у першому раунді переговорів в Ісламабаді.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.

Міністерство закордонних справ Пакистану повідомило, що дата другого раунду переговорів ще не визначена.

Раніше 14 квітня президент США Дональд Трамп припустив, що новий раунд переговорів з Іраном може поновитися за день-два.

Тим часом прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф 16 квітня прибув до Катару для проведення переговорів щодо «поточних зусиль Пакистану на користь регіонального та глобального миру», після чого вирушив до Туреччини.