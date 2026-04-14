Венс заявляє, що м’яч перебуває на боці Ірану після «прогресу» на переговорах в Ісламабаді

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що тепер м’яч на боці Ірану після того, як на вихідних в Ісламабаді відбулися мирні переговори, які принесли «значний прогрес».

У інтерв’ю Fox News 13 квітня Венс зазначив, що під час мирних переговорів, які тривали близько 20 годин, «ми чітко визначили наші червоні лінії».

«Я справді вважаю, що м’яч на боці Ірану, бо ми багато чого виклали на стіл», – сказав Венс.

Він додав, що під час переговорів було чітко зазначено, що президент США Дональд Трамп не має гнучкості щодо збагаченого урану Ірану, який має бути у Вашингтоні, та механізму перевірки, який гарантуватиме, що Тегеран не розроблятиме ядерну зброю в майбутньому.

«Одна справа, коли іранці заявляють, що не будуть мати ядерної зброї. Інша справа – коли ми впроваджуємо механізм, який гарантує, що цього не станеться», – сказав Венс.

Переговори між представниками США та Ірану, що відбулися 11 квітня в Ісламабаді, завершилися провалом, оскільки сторонам не вдалося дійти згоди з кількох ключових питань. Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.



