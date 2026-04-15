Голова Генштабу Пакистану прибув до Тегерана для «планування другого раунду переговорів США та Ірану»

Іранські державні ЗМІ повідомили, що 16 квітня голова Генерального штабу Збройних сил Пакистану Асім Мунір прибув до Тегерана на чолі високопоставленої політико-безпекової делегації.

Ісламське радіо і телебачення, офіційний державний медіаканал Ірану, оголосило, що високопоставлений пакистанський військовий чиновник прибув до Тегерана з метою «передачі американського послання та планування другого раунду переговорів».

Високопоставлений іранський чиновник також повідомив Reuters, що Мунір прагне «зменшити розбіжності між Іраном та США».

Посилаючись на інформовані джерела в Пакистані, Іранська радіомовна корпорація повідомила, що другий раунд ірано-американських переговорів планують провести в Ісламабаді найближчими днями.

ЗМІ повідомляють, що Пакистан намагається організувати новий раунд переговорів між Іраном і США наприкінці цього тижня.

Раніше 14 квітня президент США Дональд Трамп припустив, що новий раунд переговорів з Іраном може поновитися за день-два.

Перший раунд переговорів відбувся в столиці Пакистану 11-12 квітня, але сторонам не вдалося досягти угоди після приблизно 21 години переговорів. Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію, в інтерв’ю висловив можливість проведення подальших зустрічей, посилаючись на «значний прогрес» у першому раунді переговорів в Ісламабаді.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.