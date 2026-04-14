Трамп: переговори між США й Іраном можуть відновитися «протягом наступних двох днів»

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між США й Іраном можуть відновитися в Пакистані «протягом наступних двох днів», повідомило видання New York Post 14 квітня.

«Вам справді варто залишитися там, бо щось може статися протягом наступних двох днів, і ми більше схильні поїхати туди [ніж в інше місце]», – цитує видання слова Трампа репортеру, який, очевидно, перебував в Ісламабаді.

«Це більш імовірно, знаєте чому? Тому що фельдмаршал чудово виконує свою роботу», – сказав Трамп, посилаючись на командувача пакистанської армії Асіма Муніра.

Пакистан приймав і був посередником у переговорах між високопоставленими посадовцями США й Ірану 11-12 квітня, команду США очолював віцепрезидент Джей Ді Венс.

Переговори – перші за майже пів століття – не привели до угоди, і керівники делегації США залишили Пакистан 12 квітня.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.

Після переговорів США й Ірану в Ісламабаді 11–12 квітня Трамп оголосив, що американські військові сили «почнуть блокувати всі без винятку судна, які намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї».

Пізніше Центральне командування США пояснило, що блокуватимуть судна, які прямують до іранських портів. Однак обмежувати рух суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн і назад, США не будуть, заявили в командуванні.

Сполучені Штати й Іран домовилися про двотижневе припинення вогню на початку доби 8 квітня, через п’ять тижнів після початку війни США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого.