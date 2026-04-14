Іран попередньо оцінив збитки від війни у 270 мільярдів доларів

Клуби диму після ударів над іранським містом Ісфахан, 14 березня 2026 року
Клуби диму після ударів над іранським містом Ісфахан, 14 березня 2026 року

За попередніми оцінками, збитки, завдані атаками США й Ізраїлю на Іран, на даний час оцінюються приблизно в 270 мільярдів доларів, заявив речник іранського уряду.

«Одним із питань, яке розглядає наша переговорна команда, і яке також обговорювалося на переговорах в Ісламабаді, є питання воєнних репарацій», – сказала Фатеме Мохаджерані російському держагентству «РИА Новости», передає іранське інформаційне агентство Tasnim, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції.

«Попередні й дуже приблизні дані показують, що збитки наразі становлять 270 мільярдів доларів», – сказала вона.

Фатеме Мохаджерані припустила, що ця цифра не є остаточною, і що «збитки зазвичай доводиться розглядати в кількох аспектах».

Під час майже шеститижневої війни США й Ізраїлю з Іраном були атаковані багато військових і силових об’єктів країни. За даними американських й ізраїльських військових, йдеться про понад 16 тисяч цілей.

Частина інфраструктури Ірану, включаючи сталеливарні заводи, нафтохімічні комплекси в Махшахрі й Асалуї, і мости, також стали цілями.

Постійне представництво Ірану при Організації Об’єднаних Націй, як повідомляється, оголосило в листі до організації, що хоче також компенсації від п’яти країн Близького Сходу – Бахрейну, Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Йорданії – за участь у американсько-ізраїльській війні з Іраном.

Іран так само атакував різні військові й економічні об’єкти в цих країнах під час війни, а також блокував Ормузьку протоку, перешкоджаючи руху нафти, газу й інших продуктів з Перської затоки на світові ринки.

Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе припинення вогню у війні з Іраном 7 квітня, через кілька годин після того, як погрожував, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не виявить готовності до предметних переговорів.

Переговори між представниками США й Ірану, що відбулися 11 квітня в Ісламабаді, завершилися без результату, сторонам не вдалося дійти згоди з кількох ключових питань. Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.

Після переговорів США й Ірану в Ісламабаді 11–12 квітня Трамп оголосив, що американські військові сили «почнуть блокувати всі без винятку судна, які намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї».

Пізніше Центральне командування США пояснило, що блокуватимуть судна, які прямують до іранських портів. Однак обмежувати рух суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн і назад, США не будуть, заявили в командуванні.

