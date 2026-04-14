Іран попередньо оцінив збитки від війни у 270 мільярдів доларів

За попередніми оцінками, збитки, завдані атаками США й Ізраїлю на Іран, на даний час оцінюються приблизно в 270 мільярдів доларів, заявив речник іранського уряду.

«Одним із питань, яке розглядає наша переговорна команда, і яке також обговорювалося на переговорах в Ісламабаді, є питання воєнних репарацій», – сказала Фатеме Мохаджерані російському держагентству «РИА Новости», передає іранське інформаційне агентство Tasnim, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції.

«Попередні й дуже приблизні дані показують, що збитки наразі становлять 270 мільярдів доларів», – сказала вона.

Фатеме Мохаджерані припустила, що ця цифра не є остаточною, і що «збитки зазвичай доводиться розглядати в кількох аспектах».

Під час майже шеститижневої війни США й Ізраїлю з Іраном були атаковані багато військових і силових об’єктів країни. За даними американських й ізраїльських військових, йдеться про понад 16 тисяч цілей.

Частина інфраструктури Ірану, включаючи сталеливарні заводи, нафтохімічні комплекси в Махшахрі й Асалуї, і мости, також стали цілями.

Постійне представництво Ірану при Організації Об’єднаних Націй, як повідомляється, оголосило в листі до організації, що хоче також компенсації від п’яти країн Близького Сходу – Бахрейну, Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Йорданії – за участь у американсько-ізраїльській війні з Іраном.

Іран так само атакував різні військові й економічні об’єкти в цих країнах під час війни, а також блокував Ормузьку протоку, перешкоджаючи руху нафти, газу й інших продуктів з Перської затоки на світові ринки.

Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе припинення вогню у війні з Іраном 7 квітня, через кілька годин після того, як погрожував, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не виявить готовності до предметних переговорів.

Переговори між представниками США й Ірану, що відбулися 11 квітня в Ісламабаді, завершилися без результату, сторонам не вдалося дійти згоди з кількох ключових питань. Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.

Після переговорів США й Ірану в Ісламабаді 11–12 квітня Трамп оголосив, що американські військові сили «почнуть блокувати всі без винятку судна, які намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї».

Пізніше Центральне командування США пояснило, що блокуватимуть судна, які прямують до іранських портів. Однак обмежувати рух суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн і назад, США не будуть, заявили в командуванні.