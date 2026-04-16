Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню – Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню, яке починається 16 квітня. Він зробив таку заяву після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном.

У повідомленні на своїй соцмережі Truth Social Трамп написав: «Ці два лідери домовилися, що для досягнення миру між своїми країнами вони офіційно розпочнуть 10-денне припинення вогню о 17:00 за східним часом США (північ за Києвом – ред.)».

Трамп не згадав про ліванський рух «Хезболла», який є одночасно бойовою групою і політичною партією, що контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають його терористичною організацією, хоча Європейський Союз вніс до чорного списку лише збройне крило «Хезболли».

Іран неодноразово заявляв, що припинення вогню між підтримуваною ним «Хезболлою» й Ізраїлем є вимогою на його власних мирних переговорах зі Сполученими Штатами.

Напередодні президент США заявив, що лідери Ізраїлю й Лівану проведуть переговори 16 квітня – перші такі переговори з 1993 року, щоб покласти край більш ніж шеститижневій війні.

14 квітня дипломати з Ізраїлю й Лівану розпочали переговори у Вашингтоні за посередництва Сполучених Штатів, що стало першою такою зустріччю між двома країнами за понад три десятиліття.

Дискусії, що відбулися в Держдепартаменті за посередництва держсекретаря США Марко Рубіо, зібрали високопосадовців з обох сторін на тлі тривалої напруженості і регіональної нестабільності. Рубіо назвав зустріч «історичною можливістю», але застеріг, що глибоко вкорінені проблеми не будуть вирішені швидко.

9 квітня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль хоче провести прямі переговори з Ліваном «якомога швидше».

Перед цим президент Лівану Джозеф Аун заявив, що «єдиним вирішенням ситуації в Лівані є досягнення припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, а потім прямі переговори між ними».

Нетаньягу в березні відхиляв пропозицію про прямі переговори з Ліваном. Його заява 9 квітня пролунала на тлі широкої міжнародної критики ізраїльських ударів, які, на думку Тегерана, порушують угоду про припинення вогню, укладену США й Іраном у ніч проти 8 квітня. США й Ізраїль стверджують, що угода не поширюється на Ліван.