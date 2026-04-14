Ізраїль і Ліван почали переговори у Вашингтоні, Рубіо назвав це «історичною можливістю»

Дипломати з Ізраїлю й Лівану 14 квітня розпочали переговори у Вашингтоні за посередництва Сполучених Штатів, що стало першою такою зустріччю між двома країнами за понад три десятиліття.

Дискусії, що відбулися в Державному департаменті за посередництва держсекретаря США Марко Рубіо, зібрали високопосадовців з обох сторін на тлі тривалої напруженості і регіональної нестабільності.

Високопоставлені посадовці США, Лівану й Ізраїлю, зокрема посли і високопоставлені представники Державного департаменту, позували для фото на відкритті переговорів, перш ніж делегації перейшли до розмови за зачиненими дверима.

Рубіо назвав зустріч «історичною можливістю», але застеріг, що глибоко вкорінені проблеми не будуть вирішені швидко.

«Ми розуміємо, що працюємо всупереч десятиліттям історії і складнощам, які привели нас до цього унікального моменту, – сказав Рубіо. – Усі складнощі цього питання не будуть вирішені протягом наступних шести годин, але ми можемо почати рухатися вперед і створювати рамки, де може статися щось дуже позитивне і дуже постійне».

За словами держсекретаря, обговорення були спрямовані не лише на вирішення нагальних питань, а й на врегулювання довгострокової нестабільності, зокрема регіональний вплив «Хезболли» – бойової групи і політичної партії, яка контролює значну частину південного Лівану і вважається терористичною організацією в США, хоча Євросоюз вніс до чорного списку лише її збройне крило.

«Це процес, а не подія, – сказав Рубіо. – На це знадобиться час, але ми вважаємо, що ці зусилля того варті».

9 квітня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль хоче провести прямі переговори з Ліваном «якомога швидше».

Нетаньягу заявив про це через день після того, як потужні ізраїльські удари по Лівану призвели до загибелі понад 200 людей і загрожували зірвати угоду про припинення вогню між США й Іраном.

«Зважаючи на неодноразові прохання Лівану про прямі переговори з Ізраїлем, я вчора доручив кабінетові міністрів почати прямі переговори з Ліваном якомога швидше, – сказав ізраїльський прем’єр. – Переговори будуть зосереджені на роззброєнні «Хезболли» і встановленні мирних відносин між Ізраїлем і Ліваном».

Перед цим президент Лівану Джозеф Аун заявив, що «єдиним вирішенням ситуації в Лівані є досягнення припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, а потім прямі переговори між ними».

Нетаньягу в березні відхиляв пропозицію про прямі переговори з Ліваном. Його нова заява пролунала на тлі широкої міжнародної критики ізраїльських ударів, які, на думку Тегерана, порушують угоду про припинення вогню, укладену США й Іраном у ніч проти 8 квітня. США й Ізраїль стверджують, що угода не поширюється на Ліван.