Нетаньягу заявив, що хоче переговорів Ізраїлю з Ліваном «якомога швидше»

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль хоче провести прямі переговори з Ліваном «якомога швидше».

Нетаньягу заявив про це 9 квітня, через день після того, як потужні ізраїльські удари по Лівану, де базується підтримуване Іраном угруповання «Хезболла», призвели до загибелі понад 200 людей і загрожували зірвати угоду про припинення вогню між США й Іраном і майбутні переговори. США вважають «Хезболлу» терористичною організацією.

«Зважаючи на неодноразові прохання Лівану про прямі переговори з Ізраїлем, я вчора доручив кабінетові міністрів почати прямі переговори з Ліваном якомога швидше, – сказав ізраїльський прем’єр. – Переговори будуть зосереджені на роззброєнні «Хезболли» і встановленні мирних відносин між Ізраїлем і Ліваном».

Перед цим президент Лівану Джозеф Аун заявив, що «єдиним вирішенням ситуації в Лівані є досягнення припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, а потім прямі переговори між ними».

Агентство Reuters цитувало неназваного ліванського високопосадовця, який заявив, що Ліван протягом останнього дня наполягав на тимчасовому перемир’ї, щоб уможливити проведення ширших переговорів з Ізраїлем. Чиновник заявив, що ані дата, ані місце не визначені, і що Лівану потрібні США як посередник і гарант будь-якої угоди.

Нетаньягу в березі відхиляв пропозицію про прямі переговори з Ліваном. Його нова заява пролунала на тлі широкої міжнародної критики ізраїльських ударів, які, на думку Тегерана, порушують угоду про припинення вогню, укладену США й Іраном у ніч проти 8 квітня. США й Ізраїль стверджують, що угода не поширюється на Ліван.