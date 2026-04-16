Трамп: лідери Ізраїлю та Лівану проведуть переговори 16 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ізраїлю та Лівану проведуть переговори 16 квітня – перші такі переговори з 1993 року.

Вони прагнуть припинення вогню, щоб покласти край більш ніж шеститижневій війні з підтримуваною Іраном «Хезболлою» – бойовим угрупованнням та політичною партією, яка контролює значну частину південного Лівану та вважається терористичною організацією Сполученими Штатами, тоді як Європейський Союз вніс її збройне крило до чорного списку.



«Намагаємося отримати невеликий перепочинок між Ізраїлем та Ліваном. Минуло багато часу з тих пір, як два лідери розмовляли, близько 34 років. Це станеться завтра», – написав Трамп у дописі в соціальних мережах пізно ввечері 15 квітня.

Він не уточнив, хто буде брати участь у переговорах, і не надав жодних інших деталей.

Припинення бойових дій у Лівані, які спалахнули після того, як 28 лютого США та Ізраїль завдали авіаударів по Ірану, стало ключовою перешкодою у припиненні цього конфлікту.

14 квітня дипломати з Ізраїлю й Лівану розпочали переговори у Вашингтоні за посередництва Сполучених Штатів, що стало першою такою зустріччю між двома країнами за понад три десятиліття.

Дискусії, що відбулися в Держдепартаменті за посередництва держсекретаря США Марко Рубіо, зібрали високопосадовців з обох сторін на тлі тривалої напруженості і регіональної нестабільності. Рубіо назвав зустріч «історичною можливістю», але застеріг, що глибоко вкорінені проблеми не будуть вирішені швидко.

9 квітня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль хоче провести прямі переговори з Ліваном «якомога швидше».

Перед цим президент Лівану Джозеф Аун заявив, що «єдиним вирішенням ситуації в Лівані є досягнення припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, а потім прямі переговори між ними».

Нетаньягу в березні відхиляв пропозицію про прямі переговори з Ліваном. Його нова заява пролунала на тлі широкої міжнародної критики ізраїльських ударів, які, на думку Тегерана, порушують угоду про припинення вогню, укладену США й Іраном у ніч проти 8 квітня. США й Ізраїль стверджують, що угода не поширюється на Ліван.



