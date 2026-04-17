Іран після слів Трампа заявив, що його збагачений уран «не буде нікуди переданий»

Міністерство закордонних справ Ірану заперечило, що запаси збагаченого урану країни можуть бути передані США, про що раніше заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

«Збагачений уран Ірану не буде нікуди переданий. Передача урану до США не була для нас варіантом», – заявив речник МЗС Есмаїл Бакаї в ефірі державного телебачення.

Раніше Трамп написав у повідомленні на своїй платформі Truth Social, що «США отримають весь ядерний «пил» Ірану, маючи на увазі ядерний матеріал, який опинився під завалами після ударів США минулого року.

У коментарі агентству Reuters 17 квітня президент США зазначив, що Сполучені Штати співпрацюватимуть з Іраном, щоб дістати його збагачений уран і перемістити його до США.

13 квітня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що віцепрезидент Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію на переговорах з Іраном в Ісламабаді, повідомив йому, що вивезення всього іранського урану, збагаченого до рівня 60 відсотків, є «ключовим питанням» для Трампа.

Нетаньягу додав, що Трамп також хоче гарантувати, «що в найближчі роки – навіть десятиліття – не відбуватиметься подальшого збагачення урану в Ірані».

Посланець Трампа на попередніх непрямих переговорах з Іраном Стів Віткофф у березні заявив в інтерв’ю Fox News, що під час першого раунду переговорів між Іраном і США на початку 2026 року іранські представники сказали, що Тегеран має в своєму розпорядженні запаси збагаченого урану, достатнього для створення 11 ядерних бомб. За його словами, іранські переговорники «без жодного сорому» заявили про те, що Іран має 460 кілограмів урану, збагаченого до 60%, чого, за їх підрахунками, достатньо для створення 11 ядерних боєзарядів.

США наполягають на тому, що Іран не повинен мати ядерну зброю. У Тегерані заявляли, що не прагнуть цього, але водночас наполягали на своєму праві збагачувати уран – що може призвести до створення запасів, достатніх для створення ядерних боєзарядів у короткий час.

За даними американських ЗМІ, тривалість заборони на збагачення урану стала головною перешкодою для досягнення угоди під час мирних переговорів між США й Іраном, що відбулися раніше цього місяця в Ісламабаді.

Видання Wall Street Journal і New York Times, посилаючись на американських чиновників, близьких до переговорів, повідомили, що Вашингтон прагнув домогтися 20-річного мораторію на збагачення в обмін на скасування санкцій США проти Тегерана, натомість іранська переговорна команда запропонувала у відповідь п’ятирічний термін.

Ні американські, ні іранські чиновники не підтвердили ці повідомлення і не коментували їх.