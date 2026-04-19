КВІР заявив, що будь-яке судно, що наближається до Ормузької протоки, «буде мішенню»

У новій заяві військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану пізно ввечері 18 квітня попередили, що будь-яке судно, що наближається до Ормузької протоки, буде розглядатися як мішень.



«Ми попереджаємо, що жодне судно будь-якого типу не повинно залишати свою якірну стоянку в Перській затоці та Оманському морі. Будь-яка спроба наблизитися до Ормузької протоки буде розглядатися як співпраця з ворогом, і судно-порушник буде мішенню», – йдеться в заяві на офіційному новинному веб-сайті КВІР.

Ця заява пролунала після того, як іранські сили атакували щонайменше три цивільні судна після оголошення Тегерана про те, що він скасовує своє рішення про відкриття життєво важливого водного шляху.

Управління морських торгових операцій Великобританії (UKMTO), організація, що спостерігає за безпекою судноплавства, детально описала три напади – перші подібні інциденти з початку припинення вогню 8 квітня. За даними UKMTO, у першому інциденті два човни КВІР без попередження обстріляли танкер.



Пізніше було заявлено, що контейнеровоз був «уражений снарядом», а також третє постраждало від атаки.



Виступаючи у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп сказав: «Вони [іранці] трохи розчулилися... Вони хотіли знову закрити протоку, знаєте, як вони це робили роками. І вони не можуть нас шантажувати».



Сенатор-республіканець США з Південної Кароліни Ліндсі Грем, активний прихильник Трампа, написав у соцмережі X, що «близько 24 годин тому міністр закордонних справ, хлопець у костюмі, оголосив протоки відкритими для повного проходу».



«Минулої ночі КВІР, хлопці зі зброєю, напали на контейнеровоз і заявили, що протоки закриті. Ось що я дізнався: хлопець у костюмі – не головний. Головні – це хлопці зі зброєю. Це КВІР, іранським еквівалент СС/гестапо – важлива відмінність», – додав він.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.



