Трамп: делегація США прямує до Ісламабада на переговори з Іраном

Американська делегація на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом вилетіла до Пакистану на мирні переговори з Іраном і приземлиться в Ісламабаді «найближчим часом». Про це в інтерв’ю The New York Post сказав президент США Дональд Трамп.

В інтерв’ю Fox News президент припустив, що вже сьогодні може бути досягнуто мирної угоди.



В Ірані при цьому, як і раніше, не підтверджують, що другий раунд переговорів в Ісламабаді відбудеться. Представник МЗС Ірану вранці 20 квітня заявив, що іранська сторона не планує брати участь у другому раунді мирних переговорів зі США.

При цьому джерела New York Post стверджують, що представники Ірану лукавлять і справді готуються до зустрічі.

22 квітня закінчується термін двотижневого перемир’я, якого раніше сторони досягнули за посередництва Пакистану.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Іран «повністю порушив» чинне перемир’я, відкривши вогонь у Ормузькій протоці. Натомість у МЗС Ірану назвали військово-морську блокаду іранських портів США порушенням угоди про припинення вогню, а також «незаконним і злочинним» актом.

Читайте також: Трамп: США перехопили вантажне судно Ірану в Оманській затоці

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.



