У Ірані заявили, що не планують участь у другому раунді переговорів зі США

Іранська сторона не планує брати участь у другому раунді мирних переговорів зі Сполученими Штатами, заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай 20 квітня.

Відтак невизначеність щодо потенційного другого раунду прямих переговорів між делегаціями США та Ірану в Ісламабаді триває. Хоча Білий дім заявив, що делегація прямує до Пакистану для переговорів 20 квітня, іранські державні ЗМІ повідомляли, що Тегеран не надсилатиме команду.

«Іран ухвалить відповідне рішення щодо продовження переговорного шляху, надаючи пріоритет національним інтересам та проблемам», – заявив Бакай на щотижневій зустрічі з журналістами.





Він також назвав захоплення Штатами іранського корабля «агресією» та сказав, що іранська влада розслідує інцидент.

Водночас високопоставлений іранський чиновник заявив агентству Reuters, що розбіжності щодо ядерної програми залишаються невирішеними.

«Тривале військово-морське блокування США підриває мирні переговори між Іраном та США», – заявив неназваний посадовець, додавши, що оборонний потенціал Ірану, включно з його ракетною програмою, «не підлягає обговоренню».

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Іран «повністю порушив» чинне перемир’я, відкривши вогонь у Ормузькій протоці. Натомість у МЗС Ірану назвали військово-морську блокаду іранських портів США порушенням угоди про припинення вогню, а також «незаконним і злочинним» актом.

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Термін дії перемир’я, яке розпочалося 8 квітня, закінчується 22 квітня.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.