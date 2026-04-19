Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Іран: судова влада хоче швидших судових процесів «поза звичайним процесом»

Священнослужитель Голам-хоссейн Мохсені Еджеї очолює судову систему Ірану (архівне фото)
Священнослужитель Голам-хоссейн Мохсені Еджеї очолює судову систему Ірану (архівне фото)

Голова судової влади Ірану знову наказав судам розглядати справи затриманих «поза межами звичайної процедури» та з більшою швидкістю.

У нещодавно опублікованому відео Голам-хоссейн Мохсені Еджей заявив, що справи, пов’язані з ймовірними колаборантами з «ворогом-агресором», не повинні проходити за звичайними процедурами.

Еджей сказав, що судова влада займає «позицію воєнного часу», закликаючи чиновників повертати справи того ж дня та, за необхідності, допитувати підозрюваних у в’язниці, щоб пришвидшити висунення обвинувальних актів.

В Ірані державні ЗМІ щодня повідомляють про арешти ймовірних шпигунів та зрадників, тоді як правозахисні групи б'ють на сполох через страти та швидкі судові розгляди.

Також з’явилися повідомлення про «онлайн-суди», що проводяться в країні, та швидке винесення вироків.


***

Форум

XS
SM
MD
LG