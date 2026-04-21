Іран має «нові козирі» у війні зі США й Ізраїлем – головний переговірник Тегерану

Спікер іранського парламенту Мохаммад Бакер Калібаф, який також є головним переговірником Ірану, заявив, що Тегеран «готовий розкрити нові козирі» у війні зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.

«[Президент США Дональд] Трамп, накладаючи блокаду і порушуючи перемир’я, прагне перетворити цей переговорний стіл – у своїй уяві – на стіл капітуляції або виправдати поновлення воєнних дій», – написав Калібаф у соцмережі X пізно ввечері 20 квітня.

«Ми не приймаємо переговори під погрозами, і за останні два тижні ми підготувалися розкрити нові козирі на полі бою», – додав він.

Напередодні Дональд Трамп повторив попередні аргументи про те, що Сполучені Штати перемагають у війні з Іраном, яка розпочалася з авіаударів США та Ізраїлю 28 лютого. Припинення вогню діє до 22 квітня на тлі зусиль щодо проведення другого раунду очних переговорів між США та Іраном в Ісламабаді після зустрічі 11-12 квітня, що завершилася без угоди.

Президент США також повторив те, що говорив останніми днями: військово-морська блокада США іранських портів залишатиметься чинною доти, «доки не буде укладено угоду». Тегеран заявив, що не братиме участі в переговорах, якщо діятиме блокада США іранських портів.

19 квітня Дональд Трамп заявив, що Іран «повністю порушив» чинне перемир’я, відкривши вогонь у Ормузькій протоці. Натомість у МЗС Ірану назвали військово-морську блокаду іранських портів США порушенням угоди про припинення вогню, а також «незаконним і злочинним» актом.