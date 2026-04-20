Трамп: угода, яку США прагнуть укласти з Іраном, буде «набагато кращою», ніж ядерна угода

Президент США Дональд Трамп стверджує, що угода, щодо якої Сполучені Штати ведуть переговори з Іраном, буде набагато кращою, ніж Спільний всеохоплюючий план дій (СВПД - ядерна угода) – міжнародна угода 2015 року щодо ядерної програми Ірану, з якої він вивів Сполучені Штати під час свого першого терміну.

У низці постів Truth Social 20 квітня, в яких він різко розкритикував Демократичну партію США, колишніх президентів Барака Обаму та Джо Байдена, а також відомі американські ЗМІ, Трамп заявив, що не відчуває тиску щодо укладення угоди з Іраном, але прогнозує, що вона буде досягнута досить скоро.

«Угода, яку ми укладаємо з Іраном, буде набагато кращою ніж СВПД», який, за його словами, не надаючи подробиць, «був гарантованим шляхом до ядерної зброї [для Ірану]». У 2018 році Трамп вивів Сполучені Штати з СВПД, який обмежував ядерну діяльність Ірану в обмін на послаблення економічних санкцій.



«Якщо угода буде укладена за управління Трампа, вона гарантуватиме мир, безпеку та захист не лише для Ізраїлю та Близького Сходу, але й для Європи, Америки та будь-якого іншого місця», – заявив він.

Трамп написав: «На мене не чиниться жодного тиску [щоб досягти нової угоди з Іраном], хоча все це станеться відносно швидко!»

Дональд Трамп також повторив попередні аргументи про те, що Сполучені Штати перемагають у війні з Іраном, яка розпочалася з авіаударів США та Ізраїлю 28 лютого. Припинення вогню діє до 22 квітня на тлі зусиль щодо проведення другого раунду очних переговорів між США та Іраном в Ісламабаді після зустрічі 11-12 квітня, що завершилася без угоди.

Він повторив те, що говорив останніми днями: військово-морська блокада США іранських портів залишатиметься чинною доти, «доки не буде укладено угоду». Тегеран заявив, що не братиме участі в переговорах, якщо діятиме блокада США іранських портів.