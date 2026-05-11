Федоров: Україна вже має ракети, які працюють на дистанції, співставній із Taurus

Україна вже має засоби ураження, співставні за характеристиками з німецькими Taurus – про це міністр оборони Михайло Федоров заявив 11 травня на спільному з німецьким колегою брифінгу в Києві.

Водночас, за його словами, Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості ракет.

«Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше, але ніколи не може бути мало таких засобів ураження», – заявив Феоров.





За оцінкою міністра, Україна вже отримує «певну незалежність» в цьому напрямку:

«Ми всі бачили удари по РФ на 1500 кілометрів. Тому Україна свою домашню роботу робить добре».

Раніше 11 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо «розширення співпраці в оборонній промисловості з Україною».

Торік канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus «у межах можливого». Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидав можливість постачання Україні цих ракет.

Втім, у червні 2025 року міністр оборони Німеччини заявив, що Берлін наразі не розглядає передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.