Пісторіус прибув з візитом до Києва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо «розширення співпраці в оборонній промисловості з Україною», повідомляє інформаційне агентство DPA.

Як пише Welt, міністр зосереджується на спільній розробці з Україною нових систем озброєння, а зміцнення цієї співпраці в рамках стратегічного партнерства є головною метою поїздки.

«Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидва виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів», – сказав міністр. – «Увага приділяється спільній розробці найсучасніших безпілотних систем озброєння на всіх дистанціях, особливо в сфері глибоких ударів. Таким чином ми зміцнюємо безпеку наших країн».

У квітні Міноборони України заявило про новий «масштабний пакет» співпраці з Німеччиною на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів.

Також президент Володимир Зеленський під час візиту до Берліна у квітні повідомив, що Україна запропонувала Німеччині угоду щодо виробництва різних типів дронів.

Попередній візит Бориса Пісторіуса до України відбувся у червні 2025 року.



