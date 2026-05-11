Пісторіус прибув з візитом до Києва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України, 21 листопада 2023 року
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України, 21 листопада 2023 року

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо «розширення співпраці в оборонній промисловості з Україною», повідомляє інформаційне агентство DPA.

Як пише Welt, міністр зосереджується на спільній розробці з Україною нових систем озброєння, а зміцнення цієї співпраці в рамках стратегічного партнерства є головною метою поїздки.

«Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидва виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів», – сказав міністр. – «Увага приділяється спільній розробці найсучасніших безпілотних систем озброєння на всіх дистанціях, особливо в сфері глибоких ударів. Таким чином ми зміцнюємо безпеку наших країн».

У квітні Міноборони України заявило про новий «масштабний пакет» співпраці з Німеччиною на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів.

Також президент Володимир Зеленський під час візиту до Берліна у квітні повідомив, що Україна запропонувала Німеччині угоду щодо виробництва різних типів дронів.

Попередній візит Бориса Пісторіуса до України відбувся у червні 2025 року.


