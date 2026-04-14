Зеленський прибув до Берліна, де зустрінеться з Мерцом

Оновлено
Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях, повідомив його речник Сергій Никифоров.

Раніше представник уряду Німеччини інформував, що Мерц у вівторок прийме Зеленського в Берліні в рамках німецько-українських урядових консультацій.

Ця зустріч відбувається на тлі того, як ініційовані США мирні переговори між Росією та Україною призупинились через конфлікт на Близькому Сході.

Німеччина стала найбільшим європейським донором України в її боротьбі проти російської агресії, оскільки Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа скоротили підтримку, а Київ прагне утримати Берлін на своєму боці.


