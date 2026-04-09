Зеленський відреагував на заяву Венса про «торг за кілька квадратних кілометрів території» між Україною і РФ

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що в переговорах між Україною і Росією за посередництва США зараз йде «торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку».

«Віцепрезидент, при всій повазі, не бере участь у перемовинах США, України і Росії. І я думаю, що якби він й інші посадові особи брали (участь – ред.), напевно... вони б глибше розбиралися, що таке «клаптик», а що таке реальна територія України, незалежна територія України, важлива, пріоритетна з точки зору безпеки, там, де є сильні оборонні конструкції, фортифікаційні споруди, де живе зараз близько 200 тисяч людей», – сказав Зеленський 9 квітня, перебуваючи на Закарпатті, де він брав участь у засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад і мав зустріч із угорською громадою.

Він додав, що окупація Донбасу – «це можливість підготовки плацдарму для наступних наступальних дій».

За словами Зеленського, Україні потрібні сильні гарантії безпеки, але їх поки немає.

«І безумовно, кожний квадратний метр землі – це українська землі, а не, при всій повазі до партнерів, точно не їхня», – додав він.

Президент також зауважив, що українська сторона знайде можливу дату для візиту до Києва посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера після Великодніх свят.

«Після Великодніх свят знайдемо ту чи іншу дату, і напевно вони приїдуть. Наскільки знаю з медіа: субота, неділя – у них перемовини щодо Ірану. Подивимося», – сказав Зеленський.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, 8 квітня, перебуваючи в Угорщині, заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є «значний прогрес», а позиції сторін, за його словами зблизилися.

«Спочатку ми не могли переконати РФ й Україну хоча б сформулювати, чого вони хочуть для завершення конфлікту. Зараз ми цього досягли. Ми отримали документи від українців і росіян. Ми насправді змусили їх висловити свої позиції, і з часом їхні позиції стали все ближчими й ближчими», – сказав Венс.

Як заявив віцепрезидент США, на даний момент йдеться «про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку». «Чи варто це втрати ще сотень тисяч російських й українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років вищих цін на енергоносії й економічного спустошення?» – зазначив він.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

1 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, до якої також долучилися сенатор Ліндсі Ґрем і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами Зеленського, під час розмови було досягнуто домовленості, що команди України і США залишатимуться в постійному контакті, щоб «посилити документ про гарантії безпеки між Україною та США».

Президент також повідомив, що Україна передала США запит щодо Великоднього припинення вогню. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

6 квітня Зеленський заявив, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній і нафтоекспортній інфрастуктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.

Російська сторона припинення вогню не підтримувала.

8 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав угоду між США й Іраном про «розблокування» Ормузької протоки і досягнення двотижневого перемир’я, заявивши, що «настав час проявити достатню рішучість, щоб змусити Москву припинити вогонь і завершити війну проти України».