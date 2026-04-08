Венс заявив про «значний прогрес» і зближення позицій України і Росії на переговорах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є «значний прогрес», а позиції сторін, за його словами зблизилися.

«Спочатку ми не могли переконати РФ й Україну хоча б сформулювати, чого вони хочуть для завершення конфлікту. Зараз ми цього досягли. Ми отримали документи від українців і росіян. Ми насправді змусили їх висловити свої позиції, і з часом їхні позиції стали все ближчими й ближчими», – сказав Венс 8 квітня, перебуваючи з візитом у Будапешті.

«Ми, очевидно, ще не досягли остаточного прогресу, але я досить оптимістично налаштований щодо цього, тому що війна, по суті, втратила сенс», – додав він.

Як заявив віцепрезидент США, на даний момент йдеться «про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку». «Чи варто це втрати ще сотень тисяч російських й українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років вищих цін на енергоносії й економічного спустошення?» – зазначив він.

Венс також розкритикував європейських лідерів за те, що вони, на його думку, не роблять достатньо, щоб припинити війну.

«Ми розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі, оскільки вони, здається, не особливо зацікавлені у вирішенні цього конкретного конфлікту», – сказав Венс, зазначивши, що «найбільш корисним був Віктор» Орбан.

«Тому що саме Віктор заохочував нас по-справжньому зрозуміти це, зрозуміти з точки зору як українців, так і росіян, що їм необхідно для припинення конфлікту», – сказав він.

Венс 7 квітня прибув із дводенним візитом до Угорщини – за кілька днів до парламентських виборів у цій країні, щоб підтримати Орбана. За даними опитувань, партія Орбана може програти вибори опозиції.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує тісні зв’язки з Москвою, незважаючи на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Орбан протиставляє себе європейському істеблішменту й заявляє про себе як про прихильника президента США. Останнім часом розбіжності між Орбаном і керівництвом ЄС і більшості країн Євросоюзу посилилися.

Угорщина заблокувала виділення Україні узгодженого раніше кредиту в 90 мільярдів євро, а також не дає згоди на набуття чинності 20-го пакету санкцій. У свою чергу, влада України і частина європейських політиків звинувачують Орбана в проросійській позиції.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

1 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, до якої також долучилися сенатор Ліндсі Ґрем і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами Зеленського, під час розмови було досягнуто домовленості, що команди України і США залишатимуться в постійному контакті, щоб «посилити документ про гарантії безпеки між Україною та США».

Президент також повідомив, що Україна передала США запит щодо Великоднього припинення вогню. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

6 квітня Зеленський заявив, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній і нафтоекспортній інфрастуктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.

Російська сторона припинення вогню не підтримувала.

8 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав угоду між США й Іраном про «розблокування» Ормузької протоки і досягнення двотижневого перемир’я, заявивши, що «настав час проявити достатню рішучість, щоб змусити Москву припинити вогонь і завершити війну проти України».