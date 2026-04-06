«Така пропозиція у російської сторони є» – Зеленський про енерегтичне перемир’я

Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфрастуктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці, заявив 6 квітня у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально змешують російські доходи. Передусім це нафтові доходи, це абсолютно справедливо, головне – обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни. Зараз нафтовий ринок і загалом глобальні ринки – в кризовому стані через невирішену ситуацію навколо Ірану, нафтові країни тепер, і Росія серед них, можуть заробити більше. Наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують», – відзначив глава держави.

Зеленський подякував українським військовим «за влучність» та партнерам, які «продовжують тиснути своїми методами – відповідними санкціями, зупинками танкерів та обмеженнями на постачання сучасного обладнання в Росію».

«Усе, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну. Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне. Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є», – вказав президент України.

Наприкінці березня агенція Reuters повідомила, що щонайменше 40 відсотків потужностей Росії з експорту нафти були виведено з ладу внаслідок атак українських безпілотників, захоплення танкерів та припинення роботи нафтопроводу «Дружба».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



