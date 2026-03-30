У російських Приморську та Усть-Лузі продовжуються пожежі на нафтових терміналах – супутникові фото

У російських Приморську та Усть-Лузі продовжуються пожежі на нафтових терміналах. Про це свідчать супутникові фото Planet Labs, які публікує проєкт Радіо Свобода «Схеми».

На зображеннях видно, як після нових українських ударів 29 березня горять резервуари заводу «Новатек-Усть-Луга», які після попередніх атак 24 березня залишались неушкодженими.

У російському Приморську, згідно з супутниковими фото, догорають нафтові резервуари державної компанії «Транснафта» – вони були уражені під час попередніх атак.

На знімках також видно, що було пошкоджено щонайменше 8 з 18 таких резервуарів, кожен з яких, за даними архівованої версії сайту порту, може вміщати до 50 тисяч тонн нафти.

За даними журналістів, сумарна вартість нафти, яка могла міститись в уражених резервуарах, згідно з актуальними оцінками російського бренду Urals, може сягати 160 мільйонів доларів.

Служба безпеки України 29 березня повідомила, що українські безпілотники вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга». У СБУ заявили про «серйозні ураження» та пожежу внаслідок атаки. Попередня атака, як повідомлялось, відбулася за кілька днів – в ніч проти 27 березня.

Тоді ж зазнав ураження порт в Приморську.





Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



