Reuters: 40% потужностей Росії з експорту нафти виведені з ладу

Щонайменше 40 відсотків потужностей Росії з експорту нафти були виведено з ладу внаслідок атак українських безпілотників, захоплення танкерів та припинення роботи нафтопроводу «Дружба», повідомляє агентство Reuters 25 березня.

За підрахунками журналістів, це дорівнює приблизно 2 мільйонам барелів на добу.

Видання звертає увагу на те, що цього місяця Україна активізувала атаки на російську нафтову інфраструктуру, вразивши три найбільші західних порти: Новоросійськ на Чорному морі, а також Приморськ та Усть-Лугу на Балтійському морі. Оскільки експортні маршрути на Захід перебувають під загрозою, Москва змушена покладатися на експорт нафти на азіатські ринки, але ці маршрути обмежені через недостатню пропускну спроможність.

В іншій публікації Reuters повідомляє з посиланням на два джерела, що російські балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, які є великими експортними терміналами, тимчасово зупинили завантаження сирої нафти та нафтопродуктів. Це сталося після атак українських безпілотників – вони спричинили пожежі, дим від яких було видно з Фінляндії.

Зокрема, джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило Reuters, що Усть-Луга була перекрита, а резервуари горять. Про жертв не повідомляється.

Директор Берегової охорони Фінської затоки Юкка-Пекка Лумілахті повідомив агентству, що пожежу в Приморську ще не загасили повністю.

«Там все ще горить майже так само, як і на початку. Це справді масштабні пожежі, і там величезна кількість диму», – сказав він.

За даними Лумілахті, наразі витоку нафти внаслідок атак немає.

Водночас, за даними агентства Bloomberg на 24 березня, протягом останніх трьох тижнів середньодобові прибутки Росії від експорту нафти зросли вдвічі – зі 135 мільйонів доларів на день у січні до 270 мільйонів доларів. Видання пов’язує таке зростання із конфліктом на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки, а також ослабленням санкцій Сполучених Штатів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Секретар Ради безпеки Росії й колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 17 березня, що через розвиток українських безпілотних систем жоден російський регіон не захищений від нападу.



